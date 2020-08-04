Депутаты Сейма: планируемое увеличение уровня минимального дохода все равно не обеспечит достойного уровня жизни

Планируемое увеличение гарантированного минимального дохода (ГМД) тоже не обеспечит достойного уровня жизни, заявили депутаты комиссии Сейма по труду и социальным делам.

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По словам депутата объединения "Для развития/За!" Инесе Икстены, предложенные Министерством благосостояния 109 евро — очень небольшая сумма, и люди с таким доходом не могут позволить себе нормальные продукты питания и одежду. Покупать здоровые продукты питания на эту сумму тоже невозможно.

На это министр благосостояния Рамона Петравича ответила, что ГМД не предусмотрен как долгосрочный доход, и за обеспечение себе достойного уровня жизни человек в первую очередь отвечает сам, что признал и Конституционный суд (КС) в своем постановлении о ГМД. ГМД предназначен для случаев, когда человек испытывает сложности и не может участвовать в рынке труда.

Представители Минблага сообщили, что и работающие люди имеют право на ГМД, если доходы на одного члена домохозяйства меньше 128 евро.

По словам министра, поскольку есть постановление КС, ГМД придется увеличивать, и не обсуждается вопрос о том, будут ли для этого средства. В конце августа Минблаг подаст правительству предложения об увеличении ГМД, а в сентябре можно ожидать решения.

Депутат "Согласия" Андрей Клементьев упрекнул Петравичу в долгом бездействии по вопросу о ГМД. По его словам, предпринять меры министр должна была еще в мае, когда Госконтроль указал на непорядок в этой сфере.

Депутат Анда Чакша ("Новое Единство") поинтересовалась, как получилось, что люди "выпали из системы", и им приходится выживать на ГМД. На это Петравича ответила, что ГМД — не долгосрочное решение, и нужно более точно понимать, кто эти люди, которым нужна помощь, в том числе и те, кто работает, но при этом живет в бедности.

Андрис Скриде ("Для развития/За!") заявил, что меры со содействию занятости финансируются недостаточно, и нужно думать о том, как вернуть на рынок труда людей, долго не имеющих работы.