Депутаты Сейма предлагают установить уголовную ответственность за распространение ложных новостей

Несколько депутатов коалиции Сейма подали в парламент поправки к Уголовному закону, подразумевающие уголовную ответственность за распространение фальшивых новостей в корыстных целях, сообщает LETA.

Поправки разработал депутат Новой консервативной партии Улдис Будрикис, реагируя на возмущение общества бизнесом владельцев кликбейт-порталов и недавнюю «утку» о распространении коронавируса в Латвии.

Будрикис объяснил, что в Латвии и по-прежнему растет популярность кликбейт-порталов, которые зарабатывают на автоматизированной рекламе. Из-за этого всё чаще в латвийском информационном поле появляются ложные новости и искаженная информация, цель которой - сеять панику и тревогу.

Согласно опросу жителей, проведенному в 2018 году, 32% людей верит информации, опубликованной в социальных сетях, а 22% делятся информацией, не проверив её правдоподобность.