Депутаты Сейма решили пока не одобрять запрет на продажу сигарет жителям, родившимся после 2007 года

Во вторник, 4 апреля, на заседании Подкомиссии по общественному здоровью Комиссии по социальным и трудовым делам депутаты договорились пока отклонить предложение о запрете продажи табачных изделий лицам, которые родились после 2007 или 2009 года, сообщает агентство LETA.

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Депутат Сейма Армандс Краузе (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК) предложил запретить продажу табачных изделий, продуктов для курения на травах, электронных устройств для курения и заправочных емкостей лицам, родившимся после 1 января 2007 года.

С аналогичным предложением выступила и депутат Сейма Рамона Петравича ("Латвия на первом месте", ЛПМ), призывающая к запрету продажи сигарет лицам, родившимся после 2009 года. По ее оценке, к тому моменту, когда человек достигнет 19-летнего возраста, сигареты постепенно исчезнут, и человек может даже не будет знать, что это за продукт.

Петравича пояснила, что предложение основано на подходе Новой Зеландии, которая постепенно хочет искоренить курение сигарет. А именно, к концу 2023 года в Новой Зеландии количество магазинов, которым по закону разрешено продавать сигареты, сократится с 6000 до 600, а продавец должен следить за тем, чтобы табак не продавался никому, кто родился после 1 января 2009 года.

Депутат Гундарс Даудзе (СЗК) отметил, что Латвию нельзя сравнивать со страной, которая по сути является островом. Латвия находится в единой экономической зоне Европейского союза (ЕС), и с внесением таких поправок в Закон об обороте табачных изделий, продуктов для курения на травах, электронных курительных устройств и их жидкостей количество сигарет не снизится.

"Их по-прежнему можно будет ввозить, потому что реального пограничного таможенного контроля в ЕС не существует, поэтому не следует принимать законы, которые невозможно реально исполнить", — подчеркнул парламентарий.

Глава Ассоциации фтизиатров и пульмонологов, пульмонолог Алвилс Крамс считает, что закон, в том числе поправки о запрете продажи с определенного возраста, можно будет принять, когда в Латвии будет небольшое количество курильщиков. В настоящее время первоочередной задачей является борьба с детским курением, чтобы у них не возникала зависимость от него.

Как пояснила председательница комиссии Лига Козловска (СЗК), отклонение этих двух предложений не означает, что они плохие. Депутаты поддерживают их по существу и содержанию, однако пока Латвия не готова, скажем, с завтрашнего дня запретить весь табак. Она подчеркнула, что для снижения уровня курения в Латвии должен быть план действий, по крайней мере, внутри страны, по достижению, например, гораздо лучших показателей здоровья к 2030 году.

"Я надеюсь, что эта дискуссия только началась и это не последнее заседание комиссии или подкомиссии. Очень возможно, что в будущем мы дойдем до достижений Новой Зеландии по показателям здоровья, однако нам необходимо общественное просвещение, обсуждение. Министерство здравоохранения Новой Зеландии начало эту дискуссию в 2010 году, а уже в 2017 году приняло бездымный план действия, предусматривая достижения 85% некурящего населения. Оно проинформировало общество о вредных табачных продуктах, их влиянии на здоровье, а также создало веб-сайт, где каждый житель может выразить свое мнение, критику или поддержку", — заявила Козловска.

Она подчеркнула, что уже сегодня следует начинать и продолжать просвещение общественности, а также целью должно быть достижение хороших результатов. Возможно, за два-три года Латвия не удастся их достичь, а может быть, это произойдет так же, как и в случае с Новой Зеландией — через десять лет, предположила депутат.

Как сообщалось, Сейм рассматривает поправки к Закону об обороте табачных изделий, продуктов для курения на травах, электронных курительных устройств и их жидкостей, которые также запрещают размещение на рынке жидкостей для электронных курительных устройств и табачных заменителей, содержащих ароматизаторы. Цель предложения — отучить детей и молодежь от курения и употребления продуктов, содержащих никотин.