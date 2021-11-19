Депутаты снова обсудят возможность получения ковид-сертификата на основе теста на антитела
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На следующей неделе подкомиссия по общественному здоровью комиссии Сейма по социальным и трудовым делам обсудит возможность получения ковид-сертификата на основе теста на антитела.

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Заседание подкомиссии состоится 23 ноября. На него приглашены представители Минздрава, Национальной службы здравоохранения, Центра профилактики и контроля заболеваний и организаций врачей.

Как сообщалось, на портале общественных инициатив Manabalss.lv собрано 10 000 подписей за предоставление ковид-сертификата после перенесенного без симптомов Covid-19 и выявления антител.

Похожие поправки уже подавали депутаты оппозиции, но 21 октября Сейм их отклонил.

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LETA

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