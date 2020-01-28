Депутаты "Согласия" будут бойкотировать созванные Буровым заседания комитетов РД для рассмотрения бюджета Риги

Депутаты фракции "Согласия" в Рижской думе не будут участвовать в созванных по распоряжению мэра Олега Бурова ("Честь служить Риге", ЧСР) заседаниях комитетов по рассмотрению проекта бюджета на 2020 год, сообщила агентству LETA депутат "Согласия" Анна Владова.

Депутаты не будут присутствовать на заседаниях комитетов, на которых "Буров хочет в очередной раз рассмотреть единолично разработанный бюджет", - сказала она.

"Бюджет нужно принимать, и чем раньше, тем лучше, но только после смещения Бурова", - подчеркнула Владова.

Она напомнила, что во всех комитетах бюджет уже принят. "Такой ход мы не поддерживаем. Единственная цель Бурова - оттянуть время, чтобы удержаться в своем кресле", - считает депутат "Согласия".

В понедельник заседание комитета развития города по рассмотрению бюджета не состоялось из-за отсутствия кворума. Сегодня бюджет самоуправления планируется рассмотреть на заседании комитета по социальным вопросам и комитета по жилищным вопросам и окружающей среде.

Как сообщалось, Буров поручил всем отраслевым комитетам рассмотреть проект бюджета самоуправления на 2020 год, хотя в последние годы такая практика в столичной думе не применялась.

С учетом неясной политической ситуации в думе и при отсутствии четкой поддержки бюджета коалицией ответственные отраслевые комитеты проекты бюджетов департаментов рассматривали уже несколько раз, и на прошлой неделе они были одобрены.

Как правило, после отраслевых комитетов общий бюджет самоуправления рассматривают бюджетная комиссия и комитет по финансовым и административным вопросам, а затем он передается на рассмотрение на заседании Рижской думы. Однако на этой неделе объявлено о заседании ряда комитетов, в повестку дня которых включен вопрос о бюджете.

Руководитель фракции "Согласия" Максим Толстой заявил, что ее депутаты не планируют посещать заседания комитетов, потому что не понимают их необходимости.

Тем временем сам Буров указал, что подобный порядок рассмотрения столичного бюджета был предусмотрен внутренними правилами думы с 2008 года.

"Оппозиция ранее высказывала упреки в том, что не видела поданных депутатами предложений, а теперь у нее есть возможность ознакомиться со всем муниципальным бюджетом", - сказал мэр.

Буров сообщил, что комитет по финансовым и административным делам планирует рассмотреть бюджет в пятницу, 31 января, а на заседании Рижской думы он будет рассматриваться 6 февраля.

Как сообщалось, фракция "Согласия" решила не поддерживать бюджет Риги на 2020 год до тех пор, пока у власти находится Буров.

Буров на это заявил, что бюджет можно не принимать, но тогда учреждения самоуправления будут работать на финансирование в размере 1/12 от прошлогоднего, что не позволит реализовать планы.

"Я не знаю, что "Согласие" собирается говорить своему электорату и как планирует сказать, например, воспитателям детских садов, что повышения зарплат у них нет только потому, что "Согласию" не нравится Буров. Это смешно и жалко", - сказал мэр.

Хотя работа над столичным бюджетом продолжается, в настоящее время очевидно, что реальной возможности утвердить его в текущей политической ситуации нет, потому что пока готовность голосовать за бюджет выразили только представители ЧСР, а это всего 12 голосов.