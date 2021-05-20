Депутаты СЗК намерены добиваться разрешения для зрителей присутствовать на матчах чемпионата мира по хоккею
Foto: F64

Депутаты парламентской фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) подадут на рассмотрение в парламент изменения к закону о мерах по ограничению распространения Covid-19, чтобы часть болельщиков могла присутствовать на матчах чемпионата мира по хоккею, который завтра начинается в Риге.

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Как сообщили во фракции СЗК, поправки предусматривают, что при соблюдении определенных эпидемиологических требований присутствовать на матчах можно разрешить зрителям, которые прошли полный курс вакцинации, за последние 48 часов получили отрицательный тест на коронавирус или могут документально доказать, что переболели Covid-19.

Депутаты СЗК считают, что, с учетом опыта других стран и соблюдая все эпидемиологические требования, можно позволить болельщикам лично присутствовать на матчах. "Это не только в интересах наших хоккейных болельщиков, но влияет и на международную репутацию Латвии", — подчеркнули во фракции.

СЗК считает, что с ростом количества привитых людей нужно постепенно смягчать ограничения, поэтому призывают включить подготовленный законопроект в повестку дня ближайшего внеочередного заседания Сейма.

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LETA

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LETA

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Союз "зеленых" и крестьян Сейма СЗК ЧМ-2021
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