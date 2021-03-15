Депутаты требуют у Павлютса назвать расходы на газету о вакцинации

Депутаты Сейма Юлия Степаненко, Любовь Швецова и Карина Спруде, представляющие новую партию "Закон и порядок", направили открытое письмо министру здравоохранения Даниэлю Павлютсу, в котором требуют назвать расходы на подготовку газеты о вакцинации. Об этом сообщила агентству LЕТА Степаненко.

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Она подчеркнула, что Минздрав запланировал существенные расходы на проведение информационных кампаний о вакцинации, в то время как на портале Manabalss.lv собрано более 18 тыс. подписей за ликвидацию бюро вакцинации.

"Расходы на газету о вакцинации обществу до сих пор не известны, и это нужно срочно исправить," — заявила Степаненко. По ее мнению, эти траты являются нецелесообразными и нужно выяснить их размер, а также возможности отказа от них.

Депутаты хотят выяснить, сколько стоит разработка содержания, макета, печать и доставка газет о вакцинации адресатам, а также то, с какими подрядчиками заключены договоры и каковы возможности их расторжения.

Планируется, что в конце марта 825 тыс. латвийских домохозяйств получат газеты о вакцинации на русском и латышском языках, чтобы люди могли принять решение о вакцинации на основе достоверной информации, а не данных из непроверенных источников.