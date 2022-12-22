Депутаты Юрмальской думы повысили себе зарплаты; Трукснис заработает больше чем на посту мэра
Foto: LETA

Невзирая на возражения оппозиции, депутаты Юрмальской думы проголосовали за повышение себе зарплат. Об этом порталу Delfi сообщил депутат Юрмальской думы от Национального объединения Янис Асарс.

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По информации Асарса, зарплата нового мэра Юрмалы Риты Спроге (Союз "зеленых" и крестьян) вместо нынешних 3 852 евро со следующего года будет составляьь 5 915 евро, повышение составит 54%. Вице-мэр Янис Лединьш (Латвийская Зеленая партия) будет получать вместо 3 386 евро зарплату в 4550 евро, что означает прирост на 34%.

Вырастут доходы и у бывшего мэра Юрмалы Гатиса Труксниса. Напомним, что он был вынужден оставить должность мэра и сложить депутатский мандат из-за громкого скандала с поддельной командировкой. По этому делу Труксниса признал виновным суд — и экс-мэр заплатил штраф в размере 5000 евро. Однако Трукснис продолжит трудиться в Юрмальском самоуправлении в должности советника мэра города. И если, будучи сам мэром, Трукснис получал 3 852 евро, то в должности советника его зарплата составит 4 732 евро.

Предусмотрены повышения зарплат также председателям комитетов и депутатам Юрмальской думы.

За повышение зарплат голосовали все 8 депутатов от правящего в Юрмале Союза "зеленых" и крестьян, два депутата от "Согласия", а также по одному депутату от "Нового Единства" и Tev, Jūrmalai.

Против были два депутата от Национального объединения и один депутат от Tev, Jūrmalai.

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