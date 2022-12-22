Депутаты Юрмальской думы повысили себе зарплаты; Трукснис заработает больше чем на посту мэра

Невзирая на возражения оппозиции, депутаты Юрмальской думы проголосовали за повышение себе зарплат. Об этом порталу Delfi сообщил депутат Юрмальской думы от Национального объединения Янис Асарс.

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По информации Асарса, зарплата нового мэра Юрмалы Риты Спроге (Союз "зеленых" и крестьян) вместо нынешних 3 852 евро со следующего года будет составляьь 5 915 евро, повышение составит 54%. Вице-мэр Янис Лединьш (Латвийская Зеленая партия) будет получать вместо 3 386 евро зарплату в 4550 евро, что означает прирост на 34%.

Вырастут доходы и у бывшего мэра Юрмалы Гатиса Труксниса. Напомним, что он был вынужден оставить должность мэра и сложить депутатский мандат из-за громкого скандала с поддельной командировкой. По этому делу Труксниса признал виновным суд — и экс-мэр заплатил штраф в размере 5000 евро. Однако Трукснис продолжит трудиться в Юрмальском самоуправлении в должности советника мэра города. И если, будучи сам мэром, Трукснис получал 3 852 евро, то в должности советника его зарплата составит 4 732 евро.

Предусмотрены повышения зарплат также председателям комитетов и депутатам Юрмальской думы.

За повышение зарплат голосовали все 8 депутатов от правящего в Юрмале Союза "зеленых" и крестьян, два депутата от "Согласия", а также по одному депутату от "Нового Единства" и Tev, Jūrmalai.

Против были два депутата от Национального объединения и один депутат от Tev, Jūrmalai.