Деревья или велодорога. При ремонте Брасского путепровода рижанам придется выбрать одно из двух

Департамент сообщения Рижской думы призывает рижан принять участие в общественном обсуждении вырубки 28 лип, сообщает LETA.

Вырубка деревьев необходима для строительства велодороги. Департамент обещает вместо вырубленных деревьев посадить новые липы.

Эта идея встретила критику и недовольство со стороны жителей и общественных организаций. Общество жителей Чиекуркалнса призывает рижан участвовать в обсуждении и выступить против вырубки деревьев - липам у путепровода больше 85 лет. Общество уверено, что мост можно расширить за счет другой его стороны, где нет деревьев.

Общество “Город для людей” также выступает против вырубки деревьев. Активисты указывают, что мост будет на 2,2 метра шире, чем надо, так как департамент хочет сделать полосы шириной в 3,8 метра вместо рекомендуемых 3,25 метра. “Это значит растранжиривание денег и вырубку аллеи из 28 лип, потому что им там больше не будет места”, - пишут активисты.

Представитель департамента Илзе Диманте указала, что проект подразумевает почти четырехметровые полосы, так как нынешние габариты моста не соответствуют современным строительным стандартам. Она сообщила, что Брасский путепровод выполняет существенную соединительную функцию, поэтому во время модернизации решено его расширить более чем на метр. Мост после ремонта должен прослужить ещё 100 лет.

Информация о строительном проекте доступна на сайте Рижского строительного управления. Опросник можно заполнить электронно и отправить через портал http://pasvaldiba.riga.lv/.