Держатель долей капитала Rīgas satiksme потребовал от совета пояснения по выбору правления

Исполнительный директор Риги и держатель долей капитала предприятий Рижской думы Юрис Радзевич хотел бы получить от совета Rīgas satiksme пояснения по выбору правления.

Радзевич рассказал агентству LETA, что сегодня встретился с председателем совета Rīgas satiksme Роландом Клинцисом, чтобы обсудить результаты конкурса на должности членов правления. По словам исполнительного директора, и после встречи с Клинцисом многие вопросы остались непроясненными. Он попросил предоставить документы, подтверждающие обоснованность принятых решений.

"Я планирую говорить и с другими членами совета, чтобы выслушать их объяснения о том, почему такие решения приняты в последний рабочий день года и каковы их основания", - сказал Радзевич.

Он добавил, что не может влиять на решения совета, и состав правления может менять только совет. Однако держатель долей капитала может менять состав совета, и Радзевич не исключает этого хотя бы потому, что один из членов совета временный, а еще одно место свободно.

В правление Rīgas satiksme, утвержденное 30 декабря, вошли заместитель госсекретаря Министерства сообщения Джинета Иннуса, бывшая член правления "Olainfarm" и руководитель "SEB banka" по счетам и операциям в Балтии Инга Крукле, прежние члены временного правления предприятия Элина Эпалте-Друлле и Эмилс Якринс и член правления Дирекции безопасности дорожного движения Янис Голубев.