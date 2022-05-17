"Дешевый предвыборный популизм". Плешс высказался о запрете азартных игр в некоторых самоуправлениях

Решения отдельных самоуправлений о запрете азартных игр на территории муниципалитета являются дешевым предвыборным популизмом, поскольку они противоречат закону. Такое мнение в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) высказал министр охраны среды и регионального развития Артурс Томс Плешс.

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По его словам, задачей Министерства охраны среды и регионального развития (VARAM) является обеспечения надзора за самоуправлениями, что осуществляется вне зависимости от вида издаваемых муниципалитетом обязательных правил.

"Эти обстоятельства скорее можно охарактеризовать как дешевый предвыборный популизм, поскольку мы видим, что в нескольких самоуправлениях, например, в Адажи, Лимбажи, а также в Цесисе осознанно приняты решения, которые противоречат закону", — указал Плешс.

Министр подчеркнул, что запретить один конкретный вид коммерческой деятельности на территории всего самоуправления невозможно.

"С таким же успехом самоуправления хотели бы запретить продажу алкоголя на территории всего муниципалитета", — добавил Плешс.

Он похвалил самоуправление Саласпилсского края, которое "без громких заявлений" и в соответствии с законом приняло решение об ограничении азартных игр в регионе.

"Существуют разные пути, которыми муниципалитет может достичь законных ограничений", — заявил Плешс.

По его словам, в прошлом году VARAM оценило около 1400 обязательных правил, по 300 из них были возражения, которые были исправлены самоуправлениями.

VARAM попросило Цесисскую краевую думу отменить пункт о запрете на создание мест для азартных игр, включенный в поправки к Территориальному планированию на 2016-2026 годы. Пункт предусматривал, что в Цесисском крае запрещается создавать места организации азартных игр — игорные залы и казино, за исключением случаев, когда такой зал планируется открыть в гостинице с четырьмя или пятью звездам, а также с не менее чем 15 номерами.

По просьбе VARAM пункт был исключен из поправок. Решение о новом запрете на азартные игры в отдельных функциональных зонах Цесисская дума планирует принять в четверг, 19 мая.