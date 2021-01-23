Десять действующих и бывших мэров — фигуранты уголовных процессов

В настоящее время десять председателей местных самоуправлений Латвии являются фигурантами уголовных процессов, подсчитало агентство LETA.

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Мэр Екабпилса Айварс Крапс



Суть дела. Самое свежее дело: мэр Екабпилса Айварс Крапс ("Развитие Латвии") решением Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) отстранен от должности в связи с уголовным процессом о возможных нарушениях при процессе закупок. Шесть человек, в том числе Крапс, депутат городской думы Николай Анушкевич (Латгальская партия) и глава муниципального предприятия Jēkabpils pakalpojumi Гунарс Лейтанс подозреваются в злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.

Статус. Все задержанные освобождены под подписку о невыезде и с условием запрета приближаться к определенным лицам. Крапс заявил, что в течение недели примет решение по поводу своего политического будущего.

Мэр Валмиеры Янис Байкс



Суть дела. Байкс ("Valmierai un Vidzemei") фигурирует в деле о передаче крупной взятки, а также ценовом сговоре при проведении процедуры закупки. KNAB и Совет по конкуренции подозревают, что что как минимум десять крупнейших компаний строительной отрасли связаны с преступными действиями и нарушениями Закона о конкуренции. В сентябре 2019 были проведены обыски и другие срочные следственные действия.

Статус. Следствие продолжается. Байкс, а также пять представителей строительной отрасли находятся в статусе лиц, против которых начат уголовный процесс.

Мэр Юрмалы Гатис Трукснис



Суть дела. Трукснис (СЗК/Латвийская зеленая партия) а также глава его бюро Ингрида Вилкарсе являются обвиняемым по так называемому "делу о командировках". Согласно данным обвинения, должностное лицо пыталось скрыть свое необоснованное отсутствие на рабочем месте и договорилось оформить фальшивую командировку. Фактически, таким образом был оправдан прогул.

Статус. Идет судебное разбирательство. Следующее заседание Рижского районного суда по этому делу состоится 4 февраля.

Мэр Вентспилса Айвар Лембергс



Суть дела. Лембергс обвиняется в получении взятки в особо крупных размерах; в легализации средств и другого незаконно нажитого имущества; в служебном подлоге; в участии в запрещенных в связи со служебным положением сделках; в злоупотреблении служебным положением и других преступлениях.

Статус. На протяжении многих лет он является обвиняемым по уголовному делу, которое рассматривает Рижский окружной суд. Прокуратура требует приговорить Лембергса к восьми годам тюрьмы с конфискацией имущества. Рассмотрение дела продолжится 25 января. Рижский окружной суд начал рассмотрение заново более 11 лет назад — в августе 2009 года.

Эгилс Хелманис, председатель Огрской краевой думы



Суть дела. Хелманис (VL-TB/LNNK) и бывший владелец Ogres televīzija Артурс Робежниекс являются фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Прокуратура полагает, что в апреле 2009 года они под предлогом приближающихся в том же году муниципальных выборов незаконно требовали деньги у некоего депутата Огрской краевой думы.

Статус. Дело прошло несколько судебных инстанций. В ноябре 2020 года Рижский окружной суд оправдал обвиняемых, но 11 января 2021 года была подана кассационная жалоба. Пока не известно, когда будет принято решение, начинать ли кассационное делопроизводство.

Олег Агафонов, председатель Зилупской краевой думы



Суть дела. Олег Агафонов (Латгальская партия) и его супруга обвиняются в уклонении от уплаты налогов. Обвинение было выдвинуто около десяти лет назад.

Статус. Латгальский окружной суд оправдал Агафонова, но Верховный суд осенью 2020 года отменил это решение в части, которая касается самого Агафонова. Оправдательный приговор в отношении его супруги остался в силе. Дело главы Зилупской краевой думы снова будет рассматриваться на заседании Латгальского окружного суда 18 марта.

Марута Пливда, председатель Прейльской краевой думы



Суть дела. Пливда (СЗК) и ряд других сотрудников думы подозреваются в подлоге. KNAB предполагает, что в августе 2019 года они могли подделать акт о приемке в эксплуатацию здания Прейльской краевой думы.

Статус. KNAB начал уголовный процесс в октябре 2019 года, в ноябре прошли обыски. Прокуратура выдвинула обвинение в прошлом году. Насколько продвинулось это дело, агентству LETA уточнить не удалось.

Нил Ушаков, бывший мэр Риги



Суть дела. В январе 2019 года KNAB изъял в кабинете Ушакова ("Согласие") устройство, при помощи которого можно вести скрытое видеонаблюдение.

Статус. Ушаков является депутатом Европарламента и обладает депутатским иммунитетом. Осенью 2020 года прокуратура направила президенту ЕП просьбу рассмотреть вопрос о лишении иммунитета, но ответ до сих пор получен не был.

Олег Буров, бывший мэр Риги



Суть дела. В начале января 2021 года прокуратура предъявила Бурову ("Честь служить Риге!"), а также бывшим и действующим сотрудникам Рижского Бюро развития туризма обвинение в подделке документов.



Рихард Эйгимс, бывший мэр Даугавпилса



Суть дела. Эйгимс ("Наша партия") обвиняется в вымогательстве взятки в размере 10 000 евро и незаконном хранении восьми патронов.

Статус. Дело находится в суде Видземского предместья.