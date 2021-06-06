Десять мест, где в Риге можно набрать питьевой воды из фонтанчика

С наступлением теплой и летней погоды в столице заработали десять питьевых фонтанчиков, из которых рижане и гости города могут набрать чистую питьевую воду, чтобы утолить жажду. Самые популярные из них находятся на Ратушной площади около статуи Роланда, на Центральном рынке и на Юрмалас гатве, 133.

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Питьевые фонтанчики есть и в таких общественных местах, где жители микрорайона испытывают трудности с доступом к централизованному водоснабжению, например, как упомянутый питьевой фонтанчик на Юрмалас гатве и Кундзиньсале.

Этим летом планируется установить дополнительные питьевые фонтанчики в Верманском парке у детской площадки, в Зиедоньдарзсе около фонтана, в Межапарке у входа в зоопарк и на детской площадке на улице Кришьяниса Баронса. В будущем также планируем сотрудничать с кафе и ресторанами, и способствовать доступности питьевой воды в государственных учреждениях», сообщила депутат Рижской думы Майрита Лусе.

Среди рижан и юрмальчан пользуется популярностью колонка на конечной остановке 4-го автобуса на Юрмалас гатве. Каждый день около колонки можно увидеть людей с бидонами, приезжающих за водой на машинах. Колонку популярной делает не только месторасположение, но и тиражируемый местными жителями миф, что вода в этом месте здоровая, даже целебная. Хотя на самом деле вода в этом месте такая же, как и из других кранов в домах жителей - она подается с насосной станции «Даугава».

Питьевые фонтаны находятся по следующим адресам: