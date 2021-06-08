Десять партий должны государству более 70 тысяч евро за разные нарушения

Десять активных политических партий не заплатили в госбюджет компенсации и штрафы, назначенные решением Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), на сумму 70 686 евро сообщает LETA. В их числе - “Единство” и “Прогрессивные”.

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Партия “Альтернатива” не уплатила административные штрафы на сумму 1650 евро и не вернула в госбюджет 18 385 евро. "Atmoda Latvijai" должна заплатить штраф 300 евро и вернуть 3587 евро. “Новое Согласие” должно заплатить 300 евро штрафа, а Латвийская Зеленая партия должна вернуть 8448 евро.

Партия “Закон. Ответственность. Порядок” должна вернуть 420 евро, а партия “За новое согласие” не заплатила штраф на сумму 1500 евро и не вернула деньги в количестве 13 984 евро. "Rīcības partija” должна вернуть 15 340 евро.

“Прогрессивные” должны государству 4001 евро, а “Единство” - 2600 евро. Партия “Единое Резекне” не заплатила штрафы на сумму 170 евро.

Кроме того, KNAB констатировало, что три парламентские партии незаконно получили пожертвования и должны вернуть в госбюджет 20 168 евро. 8894 евро приходятся на Латвийскую зеленую партию, 8188 на KPV LV, а 3065 евро на Новую консервативную партию.