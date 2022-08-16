Десятки очистных сооружений в Латвии уже долгое время загрязняют окружающую среду
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Только в трети латвийских реках и озерах хорошее качество воды. Об этом заявили в Государственной службе окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Ежегодно в окружающую среду сбрасывается почти 200 млн кубометров сточных вод, 13% из которых недостаточно очищены.

"В большинстве случаев используются технологически устаревшие очистные сооружения или отсутствуют специалисты, способные поддерживать их соответствующий технологический режим. Иногда отсутствует предварительная очистка производственных сточных вод в различных отраслях пищевого производства, а это создает перегрузку очистных сооружений коммунальных предприятий", — рассказала гендиректор Государственной службы охраны среды Элита Баклане-Ансберга.

Проверка службы среды показала, что 28 очистных сооружений в Латвии не могут обеспечить надлежащую очистку сточных вод. Кроме того, в последние годы серьезной проблемой стали переливы сточных вод во время дождей, когда в окружающую среду сбрасываются полностью неочищенные сточные воды.

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