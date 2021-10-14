Детей и подростков рекомендуют прививать от Covid-19 вакциной Pfizer
Foto: F64

На основании имеющейся в настоящее время информации и данных регистров здравоохранения разных стран Государственный совет по иммунизации (ГСИ) рекомендует для вакцинации детей и подростков против Covid-19 использовать вакцину Pfizer/BioNTech.

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"ГСИ следил как за сообщениями из скандинавских стран, так и за данными из Канады и США, а также советом был заслушан отчет Европейского агентства лекарственных средств (ЕАЛС) о частотности заболевания миокардитом после вакцинации мРНК-вакцинами", — рассказала председатель ГСИ Даце Завадска.

Она пояснила, что зарегистрированная ЕАЛС вакцина против Covid-19 Spikevax производства Moderna демонстрирует более высокую иммуногенность или иммунный ответ, что в этой возрастной группе может быть связано с более высоким риском развития выявленного побочного эффекта мРНК-вакцин — миокардита и перикардита.

Как указывает ГСИ, это временная рекомендация, которая может быть изменена или уточнена по мере поступления новых и более обширных данных. В то же время на очередном заседании ГСИ планируется выработать рекомендации по выбору вакцины для детей и молодежи.

Как сообщалось ранее, в настоящее время для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет одобрены две вакцины — Moderna и Pfizer/BioNTech.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Латвия пандемия Covid-19 Вакцинация
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