Детей с симптомами простуды просят не приводить в школы
Foto: PantherMedia/Scanpix

Если у ребенка наблюдаются симптомы заболевания дыхательных путей, то правильно будет отвести сына или дочь к семейному врачу, а не в школу, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) после собрания коалиционных партий.

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Глава Минздрава призывает родителей не приводить в школы простуженных детей. Павлютс ссылается на данные Центра профилактики и контроля заболеваний: у 60% детей в ходе школьного тестирования наблюдаются какие-либо симптомы заболеваний дыхательных путей. По мнению министра, даже если дети болеют не Covid-19, а каким-то иным простудным вирусом, желательно и им не заражать одноклассников.

Министр отметил, что сейчас в школьном скрининге планируется шире использовать жевательные палочки, более удобные для тестирования младших детей.

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LETA

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тестирование школьников Центр профилактики и контроля заболеваний Даниэл Павлютс
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