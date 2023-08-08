Дети и мать убитой в Екабпилсе женщины получат 150 000 евро

Министерство юстиции подало правительству проект распоряжения о выплате компенсации по 50 000 евро двум детям и матери убитой в Екабпилсе женщины.

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Планируется, что деньги будут выделены из средств на непредвиденные обстоятельства, и выплачиваемая компенсация не будет облагаться подоходным налогом.

В настоящее время документ направлен на согласование в Минфин.

Ранее сообщалось, что с предложением выплатить компенсацию несовершеннолетним детям убитой женщины выступил президент Латвии Эдгар Ринкевич.

16 апреля этого года в Екабпилсском крае на глазах у своего ребенка и матери была убита женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину, об чем было известно полиции, но защитить женщину не удалось.