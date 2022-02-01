Дети и жители Латвии в возрасте от 50 лет и старше могут бесплатно привиться от гриппа

Согласно поправкам к Правилам вакцинации, принятым сегодня Кабинетом министров, дети до 18 лет и жители Латвии в возрасте от 50 лет и старше могут бесплатно получить прививку от гриппа.

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В этом сезоне гриппа существенно был расширен круг лиц, имеющих право на оплачиваемую государством вакцинацию против гриппа. В декабре прошлого года, помимо определенных групп лиц, возможность бесплатно привиться от гриппа получили представители Национальных Вооруженных Сил (НВС), сотрудники системы МВД (полицейские, пожарные, пограничники), учителя общеобразовательных школ, заключенные и сотрудники исправительных учреждений, вступающие в непосредственный контакт с заключенными.

Продолжая мониторинг гриппа, на минувшей неделе было выявлено шесть клинических случаев заболевания гриппом — в Лиепае и Даугавпилсе.

О госпитализированных с гриппом пациентах получены сообщения из Резекненской и Даугавпилсской больниц.

Также медики отмечают, что в нынешнем сезоне заболеваемость другими острыми инфекциями верхних дыхательных путей значительно выше, чем в предыдущем сезоне.