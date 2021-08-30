Дети, не сдававшие анализов на Covid-19, получили негативный результат анализа

Из-за ошибки в процессе тестирования школьников на Covid-19, дети, не сдававшие анализов на коронавирус, получили негативный результат анализа, сообщает центр расследовательской журналистики Re:Baltica.

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Внимание журналистов привлекла популярная запись в соцсети Facebook:

“У меня есть крестник, которому 1 сентября предстоит пойти в 9 класс средней школы имени Вилиса Плудониса. Переболел Covid-19, привит. Вчера, конечно, на сдачу анализа слюны не пошел. И, к своему же удивлению, у мамы крестника этим утром на электронной почте негативный тест ребенка.”

Re:Check проверил эту историю и выяснилось, что это правда. Такой случай был не один. Автор записи рассказала журналистам, что негативный результат анализа ребенка был аннулирован лабораторией E.Gulbja. Информацию о происшествии подтвердил и представитель Министерства здравоохранения Оскарс Шнейдерс. “Не были соблюдены инструкции, поэтому так получилось”. Такая ситуация сложилась в нескольких школах, указал Шнейдерс.

Оказалось, проблема была в том, что в посуде для анализов изначально была физиологическая жидкость, предотвращающая сгущение слюны. “Лаборатория исследует десятки образцов одновременно, поэтому идентифицировать, содержит ли личный контейнер биологический материал, невозможно”, - указала член правления E.Gulbja laboratorija Сандра Диманте. Так как слюна и физиологическая жидкость на вид похожи, то на глаз их распознать не так просто. Поэтому школы попросили отделить использованные контейнеры от неиспользованных.

Представитель Минздрава указал, что проблема идентифицирована и её обсудят со школами. В целом, это была не единственная проблема при сборе анализов. Например, попадалась неправильно помеченная посуда, где были спутаны имена школьников, сообщил Шнейдерс.