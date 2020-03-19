Детсад в Балдоне временно закрыт: член семьи работника контактировал с больным Covid-19

Из-за того, что член семьи работника балдонского детского сада Vāverīte был в прямом контакте с больным Covid-19, до апреля детский сад закрыт, но с 23 марта там будет работать дежурная группа, сообщила исполнительный директор Балдонской краевой думы Татьяна Тихоненко.

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По ее словам, информация о контакте с больным была получена в среду и сразу же был издан приказ о закрытии образовательного учреждения.

Тихоненко сообщила, что связалась с Центром профилактики и контроля заболеваний, где ей подтвердили, что после дезинфекции помещения детсада будут безопасны для детей.

Вышеупомянутый сотрудник является работником администрации и по большей части контактировал со своими коллегами в администрации учреждения.

Принимая во внимание недовольство родителей тем, что детсад закрыт, после проведения дезинфекции с 23 марта работу в нем начнет дежурная группа. В то же время, по словам Тихоненко, на этой неделе посещение детсада значительно снизилось — из примерно 250 детей в среду пришли только несколько десятков.

Как сообщалось, 13 марта в связи с распространением Covid-19 в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет в силе до 14 апреля.

С 16 марта этого года дошкольные образовательные учреждения и учреждения, обеспечивающие услуги по присмотру за детьми, должны обеспечить работу дежурных групп для предоставления услуг родителям, которые сами не могут обеспечить присмотр за детьми.