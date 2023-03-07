Детская больница: больше всего долгов у пациентов за питание, а не за медуслуги

Больше всего долгов перед Детской клинической больницей у пациетов не за оказанные медицинские услуги, а за услуги питания.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Представитель BKUS Лаура Балдиня объяснила, что родителям не нужно доплачивать за медицинские услуги для детей - до 18 лет детей лечат бесплатно. В связи с этим отдельные долги за оказанные врачебные услуги несильно сказываются на ежедневной деятельности медучреждения. В целом доля платных услуг в BKUS составляет примерно 2-3%.

Среди должников есть, те, кто лечился в стационаре и иностранные граждане. Порой случается, что за платные услуги не рассчитываются взрослые, которые могут получить в Детской больнице отдельные платные услуги. Однако общая доля таких долгов невелика.

Если клиент уходит из BKUS, не заплатив в установленный срок, он получает сообщение с напоминанием. Если и после этого долг не оплачен, счет повторно выставляется на указанную электронную почту с просьбой оплатить его, как можно быстрее. Если и после этого напоминания деньги не поступают на счет, долг передают компаниям по взысканию задолженностей.

За последние полгода не оплачено 105 счетов, суммы небольшие. Большая часть долгов - за услуги питания для взрослых и законных представителей пациентов.