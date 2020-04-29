Детская больница будет консультировать по телефону родителей детей с Covid-19

Детская клиническая университетская больница (BKUS) вводит телефон для консультаций родителей детей, болеющих коронавирусом, а также их семейных врачей. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

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По телефону 25680033 родители пациентов или их семейные врачи могут получить консультацию о течении болезни, о необходимых мерах в период выздоровления и о дополнительных мерах для пациентов с хроническими болезнями.

Звонить можно по рабочим дням с 9:00 до 16:00. Номер может быть занят, если в это время консультируют других, но потом звонившим перезвонят.

Течение инфекции Covid-19 у детей отличается, отмечают представители больницы. Легче проявляются такие классические симптомы как лихорадка, кашель и затрудненное дыхание, но чаще возможна тошнота, рвота, понос. Возможны и другие признаки, которые детям сложно отследить, а родителям заметить — усталость, ломота в мышцах, головная боль.