Детская больница будет оказывать психологическую поддержку тяжелобольным детям и их семьям

Детская клиническая университетская больница (BKUS) начала новый большой проект, который даст возможность до середины 2027 оказывать долгосрочную эмоциональную, социальную и духовную поддержку тяжелобольным детям и их семьям — не только в больнице, но и дома. Об этом агентству LETA сообщила представитель больницы Илзе Олштейна.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Социальные работники будут не только координировать консультации специалистов, пока дети лечатся в стационаре или амбулаторно, но и оказывать поддержку семьям, когда эти дети дома.

Финансирование на это будет выделяться из средств проекта. Сейчас помощь уже оказывается 60 семьям, и в среднем BKUS получает по три заявки в день. Заявки будут рассматривать врачи больницы. На помощь могут претендовать семьи детей младше 18 лет, у которых диагностировно тяжелое заболевание или функциональные нарушения, а также у которых есть или прогнозируется инвалидность. Если ребенок получает паллиативную помощь, то в рамках этого проекта поддержку получить нельзя.

Член правления больницы Зане Страуме пояснила, что детям с тяжелыми болезнями и функциональными нарушениями нужна не только медицинская помощь и уход, но и другая поддержка — присутствие родителей, возможность учиться и играть, иногда помощь психолога. Помощь психолога — а иногда и священника, если семья религиозна — еще больше необходима родным такого ребенка, как родителям, так и братьям и сестрам.

О проекте проинформированы все самоуправление, 91% из них высказали готовность сотрудничать.