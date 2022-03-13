Детская больница демонтирует старый бетонный забор и поставит новый

Бетонный забор вокруг Детской больницы в Риге был построен еще в советское время и находится в плохом состоянии, а еще его вид не способствует хорошему настроению пациентов. Поэтому с 10 марта ведутся работы по его демонтажу, а потом будет поставлен новый забор, сообщает пресс-служба больницы.

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"Сменив бетонное ограждение на новый эстетичный забор, мы начнем новый этап благоустройства территории. Это будет вклад и в улучшение окружающей среды Торняканлса", — рассказала член правления больницы Илута Риекстиня.

Работы будут вестись так, чтобы как можно меньше мешать перемещению пациентов. Длина забора — три километра, и работы будут вестись в несколько этапов. Сносить его уже начали на участках возле улиц Индрикя, Робежу, Оливу и Виенибас гатве.

Вдоль улиц Виенибас гатве и Оливу, а также на участке улицы Робежу забор будет состоять из бетонных столбов, бетонного основания и металлических элементов. Исторический забор на улице Виенибас гатве будет сохранен и отреставрирован. Работу планируется завершить до сентября, расходы составят 350 тысяч евро.

Планируется также спилить несколько деревьев и убрать пни, а потом провести работы по планировке рельефа. В это время может быть ограничено движение транспорта на некоторых участках дороги.

Забор — это только часть плана по благоустройству территории, который планируется реализовать за два года. В планах — улучшение тротуаров, новые парковки, благоустройство парка и сада для медитации, создание рекреационной зоны для пациентов и работников и детской площадки.

Работы по улучшению инфраструктуры должны закончиться в 2024 году, и это будет самая современная детская больница в Балтии.