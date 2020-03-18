Детская больница ограничивает амбулаторные посещения и услуги дневного стационара

Со среды, 18 марта, в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ), помимо отдельных исключений, прекращены амбулаторные посещения и услуги дневного стационара, сообщила представитель ДКУБ Уна Греневица.

Планируется, что ограничения в рамках чрезвычайного положения будут действовать до 14 апреля.

В больнице также отменены все плановые операции, манипуляции, обследования и консультации. Ограничения не распространяются на пациентов, которые нуждаются в постоянной терапии, например, с онкологическими и ревматологическими заболеваниями.

С родителями остальных пациентов Детская больница свяжется в ближайшее время и сообщит о переносе визитов. Больница также работает над возможностью обеспечить консультации удаленно.

Неотложная медицинская помощь в больнице будет оказываться по-прежнему, однако в случае, когда ребенок находится в изоляции, у него наблюдаются симптомы Covid-19 или имеются другие жалобы, из-за которых необходима неотложная помощь, следует обращаться по телефону 113.