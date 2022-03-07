Детская больница проведет масштабную реконструкцию

Детская клиническая университетская больница в Риге начала готовить Отделение неотложной помощи обсервации и Амбулаторный центр здоровья к реконструкции. Планируется, что работы будут длиться год.

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Как рассказал председатель правления больницы Валтс Аболс, сейчас Детская больница переживает самый быстрый рост с момента основания. За год больницу и амбулаторный центр посещают более сотни тысяч пациентов, а помещения больницы в данный момент не приспособлены к такой нагрузке и современным эпидемиологическим требованиям. Пандемия ярко обозначила некоторые моменты, которые больницы необходимо исправить, например, нужно разделить поток пациентов и улучшить обмен воздуха.

Отделение неотложной помощи будет полностью перестроено. В новом корпусе пациенты смогут получить помощью специалистов в отдельных зонах ожидания, а в отделение наблюдения будет 32 одноместные палаты с индивидуальными санузлами, в том числе две палаты интенсивной терапии, две палаты опасных инфекций, десять инфекционных палат и особые палаты для людей с психическими нарушениями и нарушениями опорно-двигательного аппарата. В особых палатах можно будет находиться с сопровождающим, а многие процедуры можно будет проводить прямо на месте, что поможет детям избежать лишнего стресса. Появятся также помещения для отдыха врачей и медсестер.

В амбулаторном центре смогут принимать до 100 врачей. В большой зоне ожидания можно будет организовать поток посетителей так, чтобы это соответствовало санитарным нормам. На первом этаже будут регистратура, гардероб и киоск.

Работы должны закончиться в 2024 году.