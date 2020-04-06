Детская больница в дальнейшем будет предлагать удаленные консультации

Принимая во внимание ограничения на предоставление очных амбулаторных консультаций, Детская клиническая университетская больница обеспечила возможность удаленных консультаций, которые теперь можно будет получать по телефону или в видеоформате, сообщила агентству LETA представитель больницы Уна Греневица.
На прошлой неделе, когда была запущена тестовая версия услуги, были предоставлены уже 564 удаленные консультации.
Во время видеоконсультации врачи могут не только побеседовать с пациентом, но и выписать электронный рецепт, а также написать заключение специалиста. Если врач сочтет необходимым очный визит, он будет организован в зависимости от возможностей больницы и введенных в стране ограничений.
Консультации по телефону чаще всего предоставляются пациентам с хроническими заболеваниями.
По словам Греневицы, больница получает позитивные отзывы от пациентов, которые воспользовались удаленными консультациями. Некоторые родители предлагают рассмотреть возможность их сохранения и и после отмены чрезвычайного положения.
Как сообщалось, с 18 марта Детская больница с отдельными исключениями приостановила амбулаторные консультации и работу дневного стационара. Ограничения будут в силе до отмены чрезвычайного положения.