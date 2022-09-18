Детские спортивные врачи: растет количество эндокринологических и сердечных заболеваний

Врачи и специалисты Центра спортивной медицины Детской больницы обращают внимание на то, что в Латвии за последние годы в три раза увеличилось количество эндокринологических заболеваний, выявляемых при профилактических осмотрах, и в два раза стало больше количество сердечных заболеваний.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Если в 2019 году в Латвии детские спортивные врачи признали практически здоровыми 75% детей, то в прошлом году — 72%.

Сейчас у юных спортсменов начался активный тренировочный сезон, многие родители впервые регистрируют своих детей клубы и спортивные школы. Как же узнать, позволяет ли здоровье ребенка заниматься выбранным видом спорта?

"По сравнению с другими странами в Латвии успешно действует система, согласно которой в возрасте 8-10 лет юные спортсмены раз год могут пройти профилактический осмотр здоровья. Спортивные врачи не только рекомендуют детям наиболее подходящую нагрузку и вид спорта, но часто и выявляют нарушения здоровья. Настораживает, что в период пандемии на дообследование было отправлено гораздо больше детей с такими диагнозами, как сахарный диабет, ожирение, болезни сердца. Наше учреждение - единственное в Латвии, кто регулярно проводит такое большое количество профилактических осмотров. Мы видим, что в целом за последние два года самочуствие детей ухудшилось, сейчас анализируются возможные причинам", — говорит Байба Норите, руководитель службы функциональной диагностики Детской больницы.

В Центре спортивной медицины Детской больницы юным спортсменам делают: анализы крови и мочи, результаты которых готовы до визита к спортивному врачу (примерно через час), кардиограмму в состоянии покоя и после тренировки, проверку зрения, тесты на физическое развитие. На консультации спортивный врач дает заключение о том, здоров ли ребенок или ему необходимы дополнительные обследования. Также спортивный врач дает рекомендации, стоит ли ребенку заниматься выбранным видом спорта и какие нагрузки ему подходят.

"Детские спортивные врачи тратят полчаса на каждого ребенка, осматривая все системы органов, изучая результаты обследования и историю болезни. Врачи имеют доступ к данным каждого ребенка, собранных в Детской больнице, что дает возможность лучше оценить состояние здоровья юного спортсмена в целом. Наши врачи могут направлять своих пациентов на дополнительные анализы или консультации к другим специалистам, направление от семейного врача не требуется", — поясняет Норите.

Один раз в год профилактические осмотры и функциональные обследования оплачиваются из государственного бюджета. В Центре спортивной медицины Детской больницы оценка способностей проводится для детей с десятилетнего возраста, которые занимаются любыми тренировками, предполагающими интенсивные физические нагрузки, и с восьмилетнего возраста для тех, кто занимается фигурным катанием, спортивными танцами, художественной и спортивной гимнастикой.

Дети должны быть зарегистрированы в образовательной группе по интересам под контролем Министерства образования и науки. Пройти обследование можно организованно или индивидуально, обратившись через общий прием Детской больницы.