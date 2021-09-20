Детям до 12 лет надо разрешить получать услуги в "зеленом" режиме, если их сопровождают привитые или переболевшие взрослые

Министерство экономики считает, что дети до 12 лет должны получать услуги в "зеленом" режиме эпидемиологической безопасности, если их сопровождают вакцинированные или переболевшие Covid-19 взрослые. Такое предложение Минэкономики передало на рассмотрение в Группу оперативного управления.

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Министр экономики Янис Витенбергс (Национальное объединение созвал в понедельник, 20 сентября, собрание представителей отраслей поставщиков услуг, чтобы обсудить, как обеспечить эпидемиологически безопасную предпринимательскую деятельность. Минэкономики сообщает, что в мероприятии участвовали представители отраслей общепита, гостеприимства, индустрии красоты, фитнеса и торговли, а также представители Латвийской торгово-промышленной палаты, Латвийской конфедерация работодателей Латвии и Латвийского объединения свободных профсоюзов.

Во время встречи все участники указали, что вакцинация — это единственный выход победить пандемию, и необходимо приложить все усилия для расширения охвата общества вакцинацией. Однако, чтобы не приостанавливать деятельность в отрасли услуг, которая до сих пор не оправилась от предыдущих волн Covid-19, нужен переходный период до тех пор, пока вакцинация не достигнет критической массы.

Минэкономики инициирует разрешить оказание услуг в "зеленом" режиме эпидемиологической безопасности детям в возрасте до 12 лет в сопровождении привитых или переболевших взрослых. В министерстве подчеркивают, что такая поблажка даст возможность семьям с детьми ходить в кафе, кинотеатр, а также получать иные услуги — то есть, участвовать в экономических процессах. Это, считает Минэкономики, может мотивировать родителей маленьких детей вакцинироваться, а также повысит жизнеспособность компаний, предоставляющих услуги в "зеленом" режиме.

По данным Минэкономики, в Латвии более 240 000 детей в возрасте до 11 лет.

"Мы считаем, что детям в возрасте до 12 лет, которые не могут привиться, должна быть предоставлена ​​возможность получать услуги вместе с родителями, вакцинированными или переболевшими Covid-19. Семьи с детьми не должны быть исключены из процесса получения услуг", — считает министерство.