Детям и матери жертвы Русиньша выплатят компенсацию в размере 150 тысяч евро

Во вторник, 15 августа, Кабинет министров утвердил подготовленое Министерством юстиции распоряжение о выплате единовременной чрезвычайной компенсации несовершеннолетним детям и матери женщины, убитой Леоном Русиньшем. Каждый член семьи получит 50 000 евро.

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Как уже сообщалось, 16 апреля в Екабпилсском районе на глазах у ребенка и матери ножевые ранения получила женщина 1983 года рождения. Убийство совершил ее бывший муж Леон Русиньш, который месяцами угрожал и преследовал женщину. Информация об этом регулярна поступала в полицию, однако государственные правоохранительные учреждения не смогли защитить женщину. Сейчас Русиньш находится в международном розыске.

31 июля президент Эдгар Ринкевич направил письмо премьер-министру Кришьянису Кариньасу ("Новое Единство"), в котором призвал правительство решить вопрос о выплате единовременной компенсации несовершеннолетним детям женщины. Откликнувшись на предложение Ринкевича, Министерство юстиции разработало соответствующий проект решения.

16 апреля в Екабпилсе произошла трагедия, потерял жизнь человек, который не дождался защиты от государства, поскольку после длительного известного затягивания процесса общественными и ответственности учреждениями, была убита мать несовершеннолетних детей, указал Минюст.

"Это событие пролило свет на неспособность государства защитить конкретную женщину. Таким образом, чтобы государство реализовало справедливые правовые меры поддержки жертв трагедии, показав, что государство способно взять на себя ответственность в ситуации, когда ветви власти не смогли защитить женщину от угроз, о которых было известно государству, должна быть выплачена единовременная компенсация для возмещения ущерба, причиненного неспособностью государства выполнить свой долг и защитить человеческую жизнь", — подчеркнуло Министерство юстиции.

Также Министерство юстиции сослалось практику Европейского суда по правам человека, когда сумма компенсации определяется по-разному, но колеблется в пределах 24 000-50 000 евро.

"Учитывая совокупность обстоятельств, приведших к Екабпилсской трагедии, компенсацию в размере 50 000 евро каждому несовершеннолетнему ребенку и матери убитой женщины следует определить как адекватную и соразмерную единовременную чрезвычайную компенсацию", — считает Минюст.

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Детям и матери жертвы Русиньша будет выделено 150 000 евро из бюджетной программы "Непредвиденные обстоятельства".

Как уже сообщалось, Генеральная прокуратура завершила проверку материалов и уголовного дела, в которых Русиньш указан как возможно виновное лицо. По итогам проверки будет оценена возможная дисциплинарная ответственность двух прокуроров.

Портал Delfi ранее писал о двух "ржавых звеньях цепи" в деле Русиньша — сотрудниках полиции и прокуратуры.

По результатам проверки установлено основание для направления материалов в Аттестационную комиссию прокуроров по делу об установлении факта возможного совершения дисциплинарного проступка двумя прокурорами. Также есть основание для отправки Аттестационной комиссии прокуроров дела об оценке действий еще одного прокурора — возможно, он нарушил нормы Кодекса этики прокуроров Латвии.

Также в Генпрокуратуре возбуждено два новых уголовных процесса, в том числе по уголовным преступлениям, якобы совершенным Русиньшем — преследование и угрозы убийством и причинение тяжких телесных повреждений потерпевшему на стоянке торгового центра Sēlija.

Сам Русиньш, разыскиваемый за убийство своей бывшей жены, внесен в базу данных самых разыскиваемых преступников Европола. Там упоминается, что Русиньш опасен.