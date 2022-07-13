Детям и по субботам будет доступна оплачиваемая государством стоматологическая помощь в острых случаях

В дальнейшем детям в возрасте до 18 лет и по субботам будет доступно оплачиваемое государством стоматологическое лечение в острых случаях, когда помощь необходима срочно, сообщила Национальная служба здравоохранения.

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Такую помощь можно будет получить в Риге, Огре, Валмиере, Лиепае и Даугавпилсе.

Cтоматологические услуги по субботам будут предоставляться в случаях, когда у ребенка острая, непреходящая зубная боль, отек щеки и/или десен, травма зуба, но в каждом конкретном случае ситуацию будет оценивать стоматолог.

Лечение детей медицинские учреждения будут предоставлять в порядке живой очереди.

В Риге услуги будут оказывать поликлиники Veselības centru apvienība Pļavnieki и Elite и медицинский центр Adoria, в Огре — Šmitu zobārstniecība, в Лиепае — AB Dental (Algoritms L) и Libau Dental, в Валмиере — Dentalfix, в Даугавпилсе — Даугавпилсская стоматологическая клиника.