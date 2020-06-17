Девочек в Латвии реже мотивируют интересоваться технологиями и наукой

Девочки и мальчики с раннего возраста получают различные сигналы о том, стоит ли им интересовать наукой и технологиями и это может существенно повлиять на долю женщин в сфере технологий и коммуникации, сообщает LETA. К такому выводу пришли исследователи Фонда образования в сфере информационных технологий, предприятия Accenture и общества Providus.

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На вопрос о том, какой подарок жители выберут для семилетней девочки, участники опроса в четыре раза реже отвечали, что подарили бы ей конструктор, стимулирующий интерес к механизмам и их строению. Мальчикам конструктор подарили бы 50% опрошенных, а девочкам только 12%.

Говоря о том, какой совет в плане получения дальнейшего образования дали бы опрошенные жители 15 летнему подростку, то мальчикам чаще всего советую идти в сферу информационных технологий, тогда как для девочек это только четвертая самая частая рекомендация. Девочкам чаще советуют учиться в сфере образования, медицины и права.

66% жителей Латвии советовали бы девочке выбрать сферу информационных технологий в качестве будущей профессии, тогда как для мальчиков эту сферу рекомендуют 86% опрошенных. Чем старше женщина, тем реже ей советуют выбирать эту сферу. Помимо прочего, исследование выявило, что многие жители считают, что работу в информационных технологиях сложно совмещать с личной жизнью. Опрошенные исследователями сотрудницы сферы IT опровергли это утверждение.

Исследователь Providus Эвия Целма отметила, что в Латвии есть огромный потенциал для человеческих ресурсов в сфере IT, но из-за гендерных стереотипов он не используется. По её мнению, эти стереотипы можно ослабить начиная с малого - вместо куклы с коляской подарить девочке конструктор.