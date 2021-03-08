Девять привитых от Covid-19 были старше 100 лет

Вакцину от Covid-19 получили уже девять человек старше 100 лет, восемь из них женщины, сообщает Национальная служба здоровья.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

До 7 марта первую дозу вакцину получили 64 172 человека, 43 983 (68,5%) из них — женщины, 20 189 или 31,5% — мужчины.

30,9% привитых первой дозой — люди от 70 до 79 лет, 15,4% — люди от 80 до 89 лет, 13% — от 69 до 69 лет, 13% — от 50 до 59 лет, 9% — от 40 до 49 лет, 8,4% — от 30 до 39 лет, 6,7% — от 20 до 29 лет, 1,6% — от 90 до 99 лет (1029 человек). Также вакцину получил 221 человек младше 19 лет (0,3% от общего числа привитых), скорее всего, это были студенты-медики.

Дети пока прививку не получают, потому что исследований, как прививка влияет на эту возрастную группу, пока слишком мало.