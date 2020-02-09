Деятельность Rīgas namu pārvaldnieks проверит Ernst&Young

Оценку деятельности муниципального домоуправления Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) проведет аудиторская компания Ernst&Young, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками (БНЗ).

Сумма договора составляет 65 000 евро.

Первое заключение нужно предоставить в течение трех недель со дня заключения договора (29 января). Второе заключение - по итогам углубленного анализа выявленных рисков - нужно подать до 10 апреля, а общее заключение - до 20 апреля.

Рижская дума поддержала проведение независимых проверок почти на всех предприятиях с муниципальным капиталом - Rīgas namu pārvaldnieks, Rīgas ūdens, Rīgas meži, Rīgas Centrāltirgus, Rīgas nami, Rīgas pilsētbūvnieks", Getliņi Eko, Рижский зоопарк, Рижская 1-я больница, Рижский родильный дом.