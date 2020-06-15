Дезинфекция, ведро с водой и дети на виду. Пожарные дали советы, как безопасно отпраздновать Лиго

В этом году праздничные выходные на Лиго будут длиться пять дней, в связи с чем Государственная Пожарно-спасательная служба (ГПСС) призывает латвийцев помнить и соблюдать основные правила безопасности, чтобы отдых и празднования не были омрачены трагическими событиями.

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1. Помни о безопасной дистанции. Несмотря на отмену чрезвычайной ситуации, следует помнить, что необходимо соблюдать дезинфекцию рук и социальное дистанцирование (2 метра), если вы решили отпраздновать Лиго в более широком кругу.

2. Знай адрес места, куда направляешься праздновать. Это необходимо, чтобы в случае необходимости вызвать полицию, медиков или пожарных они смогли прибыть как можно быстрее. Для этого нужно указать место вызова как можно более точно. Полезно знать также название ближайших остановок транспорта или ближайшего хутора, если дело происходит на природе.

3. Тщательно выбирай место, где развести костер. Необходимо обеспечить, чтобы искры костра не достигали зданий, деревьев или заборов — в том числе и в случае сильного ветра. Место костра советуется обложить камнями или выкопать под него углубление в земле, чтобы огонь не мог распространиться по сухой траве. Рядом с костром пожарные советуют держать ведро с водой, чтобы в случае необходимости сразу его потушить.

4. Пользуйся грилем правильно. Он также является источником опасности, который следует разместить на безопасном расстоянии от зданий, деревьев и навесов, а также обеспечить, чтобы гриль стоял на стабильной поверхности. Разжигать гриль следует с осторожностью — если используется жидкость для розжига, следует подождать, пока она впитается, и лишь тогда поджигать содержимое мангала. Нельзя доверять эту процедуру маленьким детям.

5. Безопасность детей — приоритет. Родителей просят тщательно присматривать за своими отпрысками, как во время подготовки к празднику, так и непосредственно во время отдыха. Если празднование проходит в деревне, дворе частного дома или возле водоема, детей всегда следует держать в поле зрения. Действия с костром, грилем им доверять нельзя.

6. Плавать "под градусом" категорически запрещено. ГПСС напоминает, что в прошлом году по итогам праздника Лиго из водоемов было вытащено четыре бездыханных тела. Запрет также распространяется на прогулки на лодках, если человек употреблял алкоголь. Помимо этого, настоятельно рекомендуется надевать спасательный жилет, если вы находитесь в плавсредстве. Для детей до 12 лет надетый спасжилет при нахождении в лодке, на плоту итд. является обязательным.

7. Пьяному за рулем делать нечего. Каждый год на Лиго пожарные и полиция получают вызовы на места аварий, в которых участвовали севшие за руль подвыпившие латвийцы. Также следует тщательно оценить свое состояние и наличие алкоголя в крови, садясь за руль на утро. ГПСС напоминает, что такого рода аварии зачастую приводят к тому, что людей приходится вырезать из машин.

В случае, если потребовалась помощь оперативных служб (медики, пожарные-спасатели, полиция), следует незамедлительно звонить на единый номер помощи 112.