Дезинфекцию рук и дистанцирование в магазинах могут сохранить и после отмены чрезвычайной ситуации

Надзор за группами риска "Covid-19" нужно будет продолжать и после отмены ограничений, сказала на пресс-конференции министр здравоохранения Илзе Винькеле.

В соответствии с указаниями Центра профилактики и контроля заболеваний в группу риска входят такие группы населения, как беременные женщины, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

"На мой взгляд, во всех группах риска, не только у пожилых людей, у которых заболевание протекает тяжелее, определенные меры по контролю состояния их здоровья и профилактике нужно будет продолжать и после отмены ограничений", — сказала министр.

Конкретные предложения по надзору будут обсуждаться с самоуправлениями, так как оказание помощи конкретным группам населения является их функцией.

В то же время Винькеле высказала прогноз, что и после отмены чрезвычайного положения отдельные меры предосторожности будут сохранены, например, дезинфекция и контроль потока посетителей в магазинах.