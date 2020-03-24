Диагноз коронавируса подтвержден у 8 военных батальона НАТО в Литве

Коронавирус подтвержден у восьми военных Международного батальона НАТО в Литве, сообщило во вторник BNS Министерство обороны. Это военные из разных союзнических стран.

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"На данный момент коронавирус выявлен у восьми военных батальона. Первый случай был в выходные дни, еще семь случаев подтверждены во вторник", — сказала BNS советник министра обороны Вита Раманаускайте.

Советник министра сказала, что не может называть страны, гражданами которых являются заболевшие военные.

Заболевший в выходные дни голландский военный и еще четверо военных этой страны, у которых вирус подозревается по симптомам, вылетели в Нидерланды.

Боевая группа Батальона Сил передового базирования НАТО была дислоцирована в Литве в феврале 2017 года в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Батальоном в Литве командует Германия.