Diena: депутаты Сейма в прямом смысле борются за кресла в парламенте

В Сейме состоялось собрание по организационным вопросам, в котором участвовало по два представителя от каждой из новых фракций. На пресс-брифинге после собрания стало известно о первых разногласиях, которые возникли, казалось бы, по технической причине — по вопросу о размещении депутатов в зале заседаний. Об этом пишет газета Diena.

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Спикер уходящего Сейма Инара Мурниеце сообщила журналистам, что на собрании обсуждались организационные вопросы, связанные с повседневной работой депутатов, например, когда они могут прийти в Сейм, чтобы научиться пользоваться устройством для голосования.

Также Мурниеце упомянула рассадку членов парламента в зале, отметив, что возникли некоторые разногласия, но их удалось разрешить в результате демократического голосования.

Рассадка депутатов в парламенте зависит от позиции партии на политическом спектре — от правых к левым. Согласно модели, одобренной большинством голосов, места партий справа налево распределены следующим образом — Национальное объединение, "Объединенный список", "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян, партия "Латвия на первом месте", "Прогрессивные" и "За стабильность!".

Представитель "Прогрессивных" Антонина Ненашева заявила журналистам, что партия настаивала на том, чтобы находиться сразу слева от "Нового Единства", но ее просьба не обсуждалась, а вместо этого было проведено "принудительное голосование".

По ее словам, никто не смог ответить, по каким критериям размещаются партии в зале, все ссылаются на традиции.

Позже газете Diena Ненашева заявила, что "Прогрессивные" не хотят находиться среди "популистских и недемократических сил", имея в виду фракции партий, возглавляемые Айнаром Шлесерсом и Алексеем Росликовым.

Критические замечания в адрес "Прогрессивных" высказала Линда Лиепиня из партии "Латвия на первом месте", которая назвала ситуацию абсурдной и смешной, охарактеризовав возражения "Прогрессивных" против нахождения на левом фланге как частичный отказ от своей идеологии.