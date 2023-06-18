Diena: состояние домов в Риге удручающее, рижане переселяются в пригороды
Foto: DELFI Aculiecinieks

В последнее время наблюдается тенденция переселения рижан в окрестности столицы. В прошлом году население Рижского региона выросло почти на 7000 человек, а Риги — только на 3700, пишет Diena.

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Также, согласно данным Центрального статистического управления, в прошлом году среди населения столичного региона была самая высокая доля детей и подростков в стране. Семьи среднего класса стараются обеспечить детям возможность расти в частном доме в пригороде, что характерно для многих стран Европы.

Хотя Латвия и бедна по сравнению со странами Западной Европы, по крайней мере небольшая часть людей достаточно обеспечена, чтобы позволить себе типичную модель жизни среднего класса. Эпидемиологические ограничения во время пандемии, из-за которых люди проводили дома намного больше времени, чем раньше, также заставили многих осознать важность комфортного дома в тихом месте.

С другой стороны, такая статистика вызывает опасения за будущее столицы. Когда в результате внеочередных выборов 29 августа 2020 года в Риге сменилась власть, со стороны новой думы щедро сыпались обещания сделать город более приятным местом для рижан и более привлекательным для туристов. В том, что туризм не продемонстрировал огромного роста, вины Рижской думы нет, так как этому помешала пандемия, и только в этом году вновь сложились условия для того, чтобы туристическая отрасль заработала на полную мощность.

С другой стороны, самоуправление должно взять на себя ответственность за неспособность сделать Ригу более привлекательной для людей. В столице огромное количество покрытых выбоинами улиц, тротуаров и дворов, а также огромное количество неутепленных домов.

Состояние зданий в Риге вообще удручающее: есть деревянная архитектура, срок эксплуатации которой скоро подойдет к концу, если не вкладывать средства в ее обновление, есть довоенные каменные дома с хорошим качеством строительства, но устаревшими коммуникациями, есть жилые районы, построенные во второй половине прошлого века, которые нуждаются в обновлении, а качество нового жилья не всегда соответствует высоким ценам. Помимо жилого фонда, в обновлении нуждается и множество объектов городской инфраструктуры.

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