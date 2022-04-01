Diena: в Латвии по-прежнему не хватает медперсонала
Foto: LETA

В Латвии две основные проблемы доступности медперсонала — острая нехватка медсестер и медбратьев и неравномерное географическое распределение врачей — отсутствие определенных специалистов в регионах. Об этом пишет газета Diena.

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Количество врачей в Латвии немного ниже среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС): в Латвии на 1000 жителей приходится 3,2 практикующих врача, в то время как в странах ЕС в среднем — 3,5. Ситуация с медсестрами намного хуже. В Латвии на 100 000 жителей приходится 4,8 практикующих медсестер, а в странах ЕС — в среднем 8,4.

Также в Латвии нехватка врачей сильно выражена по некоторым специальностям, например, детской психиатрии. Об этом свидетельствуют последние международные показатели, которыми оперирует Министерство здравоохранения.

Говоря о региональном неравенстве, 62% от общего числа врачей работают в Риге, 9% — в Рижском регионе, 7% в Курземе, 9% в Латгале, 6% в Видземе и 7% в Земгале.

В прошлом году Латвийское общество врачей направило госчиновникам письмо протеста в связи с бюджетом этого года, в котором не были выделены все запланированные средства для внедрения новой модели оплаты труда врачей. В письме медики обращали внимание политиков на то, что "в Латвии драматическое соотношение медицинского персонала и числа жителей, а также страну ежегодно покидают от 150 до 200 врачей.

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