Diena: в Латвии впервые снесут плотину на реке, это улучшит качество жизни рыб
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Чтобы улучшить экосистему рек Латвии, Всемирный фонд дикой природы вместе с инициативой "За чистые реки" и программой "Open Rivers" впервые снесет в Латвии речную плотину — Бейскую дамбу, которая находится на реке Алуксне.

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Благодаря активности общественности плотину определили как наиболее проблемную.

"Бейская дамба — единственная плотина на 24-километровой реке Алуксне, и ее снос освободит всю реку. Сейчас у плотины нет ни функционального, ни финансового значения, и после ее ликвидации будет обеспечено движение питательных веществ, рыбы и других водных животных", — рассказывает руководитель программы Балтийского моря и пресных вод Всемирного фонда дикой природы Магда Ентгена.

В результате сноса река сможет вернуть свое естественное русло и свободное течение. Рыба сможет мигрировать и нереститься, в воде будет больше кислорода, поэтому органические частицы будут разрушаться быстрее и качество воды улучшится.

После того, как плотину снесут, будут организованы работы по благоустройству — в процессе смогут принять участие и местные жители.

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