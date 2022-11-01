Дигитализация и "зеленый курс", военный призыв, нехватка учителей и полицейских. Левитс дал напутствие 14-му Сейму

Президент Эгил Левитс выступил с напутственным словом к депутатам 14-го Сейма, которые во вторник, 1 ноября, собрались на свое первое заседание. По мнению президента, 14-му Сейму предстоит стать "парламентом реформ".

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Об образовании и науке. Не хватает учителей

Левитс отметил, что самым важным решением 13-го Сейма был закон, предусматривающий, что с 2025 обучение на всех уровнях образования будет осуществляться только на латышском языке.

Однако в своей речи президент при этом признал, что в Латвии не хватает учителей латышского языка и естественных наук — и эту проблему предстоит решать. Левитс подчеркнул, что вторым (первый — английский) иностранным языком, который должны изучать дети должен быть один из официальных языков ЕС. "До сих пор обычно вторым иностранным языком после английского был русский, однако мы принадлежим к пространству Европы, а не России", — подчеркнул Левитс.

По словам президента, в Латвии на науку и исследования выделяется 0,7% от ВВП, а в Европе — в среднем 2,2% от ВВП. Задачей ближайших четырех лет для Латвии должно стать повышение финансирования науки до 1,5%.

О дигитализации. Это не фетиш, но внедрять надо

"Нужно наконец-то внедрить программу "Компьютер каждому школьнику", — сказал Левитс.

В своем напутствии депутатам он подчеркнул, что в государственном управлении неоходимо вводить единую систему цифровых услуг. "Цифровой дизайн, коллеги, это не вопрос эстетики, а вопрос доступности", — пояснил Левитс. При это глава государства отметил, что дигитализация должна стать фетишем или просто источником освоения средств.

Напомним, что в ближайшие годы Латвии может получить из средств Европейского союза сотни миллионов евро на программу дигитализации.

Энергонезависимость и "зеленая" трансформация: отстаем от соседей

"Первая актуальная задача — это, конечно же, энергообеспечение. Здесь правительство правительство уже многое сделало, но задача этой зимы еще впереди — и как физически обеспечить необходимое количество газа, и как помочь домохозяйствам, компаниям и государственным учреждениям справиться с высокими ценами на энергоресурсы", — сказал Левитс.

"Энергетическая безопасность и независимость рассматриваются в связи с переходом на возобновляемые источники энергии. И я сомневаюсь, что у нас меньше ветра и солнца, чем в соседних странах. Однако интересно, что в Эстонии уже втрое больше энергии, вырабатываемой ветром, а в Литве — в семь раз больше. В чем разница? С той же медлительностью, что и раньше, мы не достигнем поставленных целей к 2030 году, а именно 50% возобновляемой энергии в конечном потреблении", — заявил президент: "Европейский союз выделил большие средства на эту зеленую трансформацию. Зеленый курс, коллеги, в интересах Латвии. Он предлагает достаточно возможностей, чтобы адаптировать его к нашей конкретной ситуации и потребностям нашей Латвии".

О демографии и иммиграции. Обойдемся без работников из третьих стран

Левитс признал, что Латвия нуждается в рабочей силе — чтобы строить цифровую, инновационную "зеленую" экономику. И этот вопрос тесно связан в политикой в области демографии, поддержки семьи и детей.

"Я также считаю, что иммиграция из третьих стран не является решением, ее следует разрешать только в определенных случаях для привлечения высококвалифицированных работников, таких как ученые, инженеры, потому что наша экономика должна основываться на наших собственных людях. Однако в то же время ремиграцию латышей — возвращение в Латвию — нужно больше продвигать", — заявил Левитс.

О безопасности: первый военный призыв — следующим летом

"Безопасность нашего государства должна опираться на три кита: во-первых, безопасность от внешних угроз, во-вторых, внутренняя безопасность, в-третьих, гражданская оборона", — сказал президент.

Левитс заявил, что сейчас стране необходимо увеличить боевые возможности наших Национальных вооруженных сил. "Поэтому я призываю Сейм быстро принять Закон о службе государственной обороны, чтобы первый призыв мог состояться уже следующим летом", — сказал президент. Таким образом глава государства дал понять, что об отказе от введения призывной армии речь идти не может. 13-й Сейм оставил соответствующий законопроект в наследство 14-му Сейму.

Безопасность Латвии зависит от НАТО и ЕС, и поэтому официальной Риге важно быть активной во внешней политике, отметил президент. "Провинциализм, дорогие коллеги, здесь может быть опасен для нашей безопасности", — сказал Левитс.

Что же касается внутренней безопасности, то тут Левитс напомнил депутатам, что в полиции не хватает четверти штата, инфраструктура ветхая, у полицейских нет современного оборудования — и эти проблемы требуют решения.