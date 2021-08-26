Дирекция автотранспорта: автобусный билет Рига - Даугавпилс будет стоить около 10-14 евро
Foto: LETA

С 1 сентября маршрут Рига - Даугавпилс станет полностью коммерческим - государство перестанет дотировать стоимость билетов и устанавливать стоимость проезда. По словам председатель Дирекции автотранспорта Кристиана Годиньша, теперь стоимость поездки будет от 10 до 14 евро вместо прежних девяти евро, сообщает LSM.

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Глава дирекции отметил, что цена на проезд может поменяться вследствии конкуренции, когда маршрут начнут обслуживать несколько перевозчиков.

“В условиях коммерции возможно, что будут несколько перевозчиков, которые обслуживают линию и соревнуются в скорости, цене и качестве. Цены могут различаться, даже в пределах дня могут быть несколько предложений”, - указал Годиньш.

С 1 сентября коммерческие пассажирские перевозки по маршруту Рига - Даугавпилс будет обеспечивать Daugavpils autobusu parks. Кроме того, маршрутом заинтересовались и другие перевозчики. Годиньш отметил, что по-прежнему пассажиры смогут воспользоваться поездом, сейчас обсуждается возможность ввести по дополнительному рейсу в каждом направлении.

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