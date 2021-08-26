Дирекция автотранспорта: автобусный билет Рига - Даугавпилс будет стоить около 10-14 евро

С 1 сентября маршрут Рига - Даугавпилс станет полностью коммерческим - государство перестанет дотировать стоимость билетов и устанавливать стоимость проезда. По словам председатель Дирекции автотранспорта Кристиана Годиньша, теперь стоимость поездки будет от 10 до 14 евро вместо прежних девяти евро, сообщает LSM.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Глава дирекции отметил, что цена на проезд может поменяться вследствии конкуренции, когда маршрут начнут обслуживать несколько перевозчиков.

“В условиях коммерции возможно, что будут несколько перевозчиков, которые обслуживают линию и соревнуются в скорости, цене и качестве. Цены могут различаться, даже в пределах дня могут быть несколько предложений”, - указал Годиньш.

С 1 сентября коммерческие пассажирские перевозки по маршруту Рига - Даугавпилс будет обеспечивать Daugavpils autobusu parks. Кроме того, маршрутом заинтересовались и другие перевозчики. Годиньш отметил, что по-прежнему пассажиры смогут воспользоваться поездом, сейчас обсуждается возможность ввести по дополнительному рейсу в каждом направлении.