Директор 40-й школы: часть педагогов работают у нас последний учебный год

Перевод всего учебного процесса в билингвальных школах на государственный язык технически осуществим, но упирается в нехватку кадров, которая скоро обострится еще больше, заявила в передаче Латвийского радио 4 "Подробности" Елена Ведищева, директор Рижской 40-й средней школы, член правления Ассоциации руководителей образования. Вторая проблема — подготовка нужных учебных материалов.

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Чтобы оценить степень готовности педагогического состава школ нацменьшинств к преподаванию только на латышском языке, нужно, по словам Ведищевой, взвесить несколько аспектов. Одного технического владения госязыком мало, сообщает Rus.LSM.

"Речь идет и о подготовленности учебных материалов! В том числе и для латышских школ — в контексте последней реформы образования и компетентностного подхода. Если рассматривать по отдельности — то что касается латышского языка, у учителей есть переживания насчет качества своего латышского языка в контексте общения с латышскоговорящими детьми.

То есть если уж мы перешли Рубикон и общаемся, уже много лет преподавая билингвально свои предметы, с русскоговорящими детьми на латышском языке — то, естественно, у учителей возникает некоторый комплекс: достаточно ли хорош их латышский язык для общения с латышскими детьми. Так как у нас не будет никакой объективной причины не принимать в наши образовательные программы детей из латышских семей", - говорит Ведищева.

Возможно, будут не только приобретения от такого перехода, но и достаточно неожиданные сценарии.

"Создавая среду общения на латышском языке, таким образом, принимая латышских детей, стоит учитывать, что всегда существует риск, что не наши дети будут изучать латышский язык, а латышские дети великолепно будут изучать русский язык", — сказала Ведищева.

Что касается учебных пособий, материалов, то это серьезная проблема. "К сожалению, они по-прежнему задерживаются, по-прежнему учителя тратят огромное количество времени на подготовку этих материалов, и нужно понимать, что с переходом на латышский язык учителя будут тратить еще больше времени, потому что часто нужен и перевод материалов на латышский", - отмечает директор 40-й Рижской школы.

Как говорит Ведищева, предполагается, что педагоги не должны бы испытывать сложностей, преподавая на латышском (у всех в коллективе, по словам директора, уровень владения госязыком — не ниже С1) . Опасения их зачастую связаны с самооценкой.

"Учителя, хорошо владеющие латышским языком, считают, что недостаточно хорошо им владеют для общения с носителями языка. (..) По тому, как они сами себя оценивают, могу сказать, что уже в этом году часть учителей подали заявления об уходе и прекратили работу в школе, часть — предупредили, что работают последний учебный год", - замечает директор.

Елена Ведищева прогнозирует, что учебные заведения в итоге столкнутся с еще большим дефицитом кадров, чем теперь.

"На данный момент дефицит у нас (я могу говорить только по своей школе) — это 10% учителей. Если суммировать тех, кто уже оставил работу в учебном заведении, с теми, кто заявил, что работает последний год", - говорит она.

Кадровую проблему, по мнению директора школы, нужно решать "глобально и на государственном уровне". Главный дефицит — учителя латышского и литературы. Без качественного преподавания латышского языка реформа обречена на провал, подчеркнула Ведищева.

Как сообщалось, Сейм 29 сентября утвердил постепенный перевод дошкольного и основного образования полностью на госязык — это намечено осуществить в течение трех лет. С подачи парламентариев от "Развития/За!" в поправки была внесена также норма, что учащиеся из числа нацменьшинств будут иметь право на "педагогическую адаптивную поддержку в формировании коммуникативной компетенции".