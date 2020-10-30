Директор 71-й школы, возможно, заразил Covid-19 десять учителей, его могут уволить
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Если в ходе проверки обнаружится, что допущены нарушения мер эпидемиологической безопасности, будет решаться вопрос о соответствии занимаемой должности директора 71-й Рижской средней школы Андрея Рыжикова, сообщил сегодня на пресс-конференции директор департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Марис Крастиньш.

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Он сообщил, что сейчас ведется проверка фактов, и, если нарушения подтвердятся, будет решаться вопрос об отстранении директора.

По первоначальной информации, Рыжиков перед каникулами 14 октября вел урок в седьмом классе. Он почувствовал себя плохи и обратился к врачу, следующие дни работал удаленно, затем взял больничный. 21 октября у директора был подтвержден Covid-19.

Возможно, Рыжиков перед тем, как побывать у врача, ходил больным на работу. На данный момент Covid-19 выявлен у десяти учителей и работников школы. Детей инфекция не коснулась, так как были каникулы, однако два седьмых класса, у которых он провёл урок, отправлены в самоизоляцию.

По словам Крастиньша, в данной ситуации есть два момента - организация труда и эпидемиологическая безопасность. Руководитель учебного заведения, который должен подавать пример другим, вел себя безответственно, что вызывает сомнения в его компетентности.

Мэр Риги Мартиньш Стакис на пресс-конференции выразил благодарность всем руководителям и работникам школ, которые соблюдают нормы безопасности. Таких школ большинство.

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LETA

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LETA

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