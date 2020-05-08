Директор департамента спорта МОН уточнил, какие тренировки будут запрещены после смягчения карантина

Заместитель госсекретаря Министерства образования и науки, директор департамента спорта Эдгар Северс сообщил агентству LETA, что неорганизованные любительские спортивные тренировки без сертифицированного тренера и соблюдения необходимой дистанции после смягчения карантина 12 мая будут по-прежнему запрещены.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

Любители, которые арендуют спортивные залы, площадки и катки, чтобы поиграть в баскетбол, мини-футбол, флорбол, хоккей и другие командные виды спорта без участия тренеров, не смогут проводить совместные тренировки с ослаблением ограничительных мер, многие из которых перестанут действовать 12 мая.

В стране будут разрешены лишь тренировки с соблюдением дистанции, а избежать тесного контакта людей при участии в командных видах спорта практически невозможно.

Северс пояснил, что поправки, принятые правительством 7 мая, предусматривают, что в групповых тренировках могут участвовать до 25 человек (вместе с тренером). При этом участники тренировки должны соблюдать дистанцию два метра и соблюдать правила гигиены, а тренировку должен проводить сертифицированный специалист.

Таким образом, после смягчения ограничений будут разрешены индивидуальные тренировки и организованные тренировки с соблюдением всех правил, однако неорганизованные тренировки без сертифицированного тренера и соблюдения необходимой дистанции по-прежнему будут запрещены.

Как известно, 12 марта из-за пандемии коронавируса в Латвии была объявлена чрезвычайная ситуация. 7 мая в связи со снижением распространения нового коронавируса правительство решило ослабить ограничительные меры.