Директор: если из-за родителей-ковидоотрицателей ребенок учится дома, крайняя все равно школа

Некоторые родители не привитых детей перед 1 сентября не хотят, чтобы их ребенок сдавал регулярные тесты на коронавирус и заявляют, что будут учить его дома. Но этот выбор взрослых совершенно не означает, что вся ответственность за успехи таких учеников со школы снимается, рассказала Наталья Рогалева, директор Рижской 34-й средней школы в передаче "Открытый вопрос" на Латвийском Радио 4.

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Некоторые родители заявляют, что их дети никакие анализы сдавать не будут, и, по словам директора школы, в ход идут самые разные аргументы.

"Они приводят аргументы, например, что это медицинские манипуляции, которые на самом деле являются противозаконными. Некоторые считают, что пандемии не существует вообще, и поэтому нет необходимости сдавать тесты. Другие считают, что сдавать генетический материал ребенка небезопасно и не ясно, что с ним потом будут делать, поскольку […] школа не несет никакой ответственности за этот генетический материал. То есть у родителей очень много всяких разных предположений и аргументов, почему не надо этого делать", — цитирует Рогалеву портал Rus.Lsm.lv.

Но если родители решают, что тесты не нужны, прививка от Covid-19 (пока доступна для детей от 12 лет) не нужна, то они должны переводить ребенка на обучение в семье. И хотя кажется, что в этом случае вся ответственность ложится на них, на самом деле школа не самоустраняется от его образования, отметила гость передачи.

"Ребенок все равно будет считаться прикрепленным к той или иной школе. И школа будет отвечать за этого ребенка. Она будет консультировать этого ребенка, она организовывать ему проверочные работы", — объяснила директор, добавив, что такое решение для школ является неприятным и неудобным.