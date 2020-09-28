Директор Госканцелярии: ситуация с ковидом под контролем, дополнительные ограничения не планируются

Эпидемическая ситуация в стране находится под контролем, поэтому межведомственная координационная группа не будет рекомендовать правительству вновь вводить дополнительные ограничительные меры, сообщил агентству LETA руководитель группы, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

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Заслушав представителей Минздрава и эпидемиологов, группа пришла к выводу, что в настоящее существуют возможности выявлять случаи заболевания и идентифицировать контактных лиц. Цитсковскис признал, что ситуация медленно ухудшается, но она не настолько критическая, чтобы предлагать правительству ввести новые ограничительные меры по всей стране.

Рабочая группа отметила, что нужно активно привлекать внимание общества к тому, что следует соблюдать определенные меры предосторожности — двухметровую дистанцию, мыть руки, не толпиться, надевать маски в местах большого скопления людей, где невозможно соблюдать дистанцию, например, в общественном транспорте.

"Если мы как общество сумеем более ответственно соблюдать меры предосторожности, у нас будет больше шансов замедлить или даже уменьшить медленно растущую кривую заболеваемости Covid-19", — подчеркнул Цитсковскис.

Он отметил, что вспышки заболевания в настоящее время наблюдаются в трудовых коллективах. Минздрав разработал и в ближайшее время распространит среди работодателей рекомендации, как обеспечить работу в условиях "Covid-19".

По словам руководителя Госканцелярии, в отличие от ситуации весной, когда были введены ограничительные меры по всей стране, сейчас предпринимаются целевые меры, например, если очаг Covid-19 выявлен на каком-то из предприятий, работа ведется с его руководством и работниками.

"Если мы увидим, что ситуация продолжает развиваться быстро и целевого подхода недостаточно, нужно будет прибегнуть к ограничительным мерам по всей стране", — сказал Цитсковскис.

Как сообщалось, в Латвии кумулятивная заболеваемость "Covid-19" впервые с апреля превысила 10 случаев на 100 000 населения, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

По данным центра, в воскресенье этот показатель составлял 9,9 случая на 100 000 населения, в понедельник — 10,52 случая. В последний раз более высокая заболеваемость была зарегистрирована 19 апреля — 10,57 случая.