Директор Классической гимназии: некоторые воспитанники покинули школу из-за перехода на госязык

Лишь в немногих школах нацменьшинств приоритетным является переход на обучение на латышском языке. Ситуация стала более заметной с началом горячей фазы войны в Украине. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское телевидение (LTV).

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Некоторые ученики покинули Рижскую Государственную классическую гимназию (РГКГ) уже три года назад, когда в школе начался перевод образовательного процесса на латышский язык, начиная с 7-го класса.

"Были те, кто не согласился, они все равно просили что-то перевести, пояснить по-русски, поэтому они были недовольны. Некоторые решили учиться в другом месте. В помещениях наших классов даже стены должны говорить по-латышски. Нам нужно создавать латышскую среду, чтобы детям было проще пользоваться госязыком и они были к этому мотивированы", — рассказал журналистам директор РГКГ Роман Алиев.

Семь лет назад школа перешла на латышский язык обучения с 10-го класса. В свою очередь, переход на госязык для 7-х классов совпал с периодом пандемии, когда все учились удаленно.

Алиев может назвать только две или три школы нацменьшинств в Риге, где, как и в РГКГ, переход на обучение на латышском языке был приоритетом.

Государственная служба качества образования еще не обобщала и не анализировала данные о внедрении латышского языка как языка обучения на практике. В свою очередь, Государственный центр содержания образования утверждает, что результаты проверок двух предыдущих учебных лет не покажут реальную ситуацию.

С началом войны в Украине педагоги РГКГ проинформировали родителей учеников о том, что они будут говорить с воспитанниками, объяснять ситуацию, учить выбирать информацию и анализировать ее.

"Некоторые ушли в связи с тем, что мы выражаем абсолютную поддержку Украине и называем Россию агрессором", — признал Алиев.

Некоторые из бывших воспитанников Классической гимназии продолжают обучение в частных школах, а один — в муниципальной.